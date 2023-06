Betrunkener Radler fährt Schlangenlinien in Nördlingen

Die Polizei stoppt einen Radfahrer in Nördlingen. Der Mann missachtete auch eine rote Ampel.

Ein Radfahrer ist am Donnerstag in der Reimlinger Straße in Nördlingen unter Alkoholeinfluss unterwegs gewesen. Der Radler fiel nach Angaben der Polizei gegen 18.15 Uhr auf, da er in Schlangenlinien fahrend das Rotlicht der Ampel an der Augsburger Straße missachtet haben soll. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von einem Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.