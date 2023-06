Betrunkener stürzt in Nördlingen vom Fahrrad und wird bewusstlos

Ein betrunkener Fahrradfahrer stürzt in Nördlingen vom Rad und verletzt sich. Der Mann muss mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum gebracht werden.

Ein 59-Jähriger ist am Montagabend im Inneren Ring von seinem Fahrrad gestürzt. Die Polizei berichtet, dass er daraufhin zunächst weiterfuhr. In der Augsburger Straße stürzte er erneut von seinem Rad und erlitt dabei schwere Verletzungen, sodass er das Bewusstsein verlor. Die Zeugen des Sturzes informierten die Polizei und die Rettungskräfte. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.