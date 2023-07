Beule und Bruch: Mann stürzt mit seinem E-Scooter

Der 59-Jährige muss im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei stellt fest, dass er betrunken war.

Mit seinem E-Scooter ist ein 59 Jahre alter Mann in der Nacht zum Montag in Nördlingen gestürzt. Laut Polizeibericht war der Mann kurz nach Mitternacht in der Straße Am Hohlen Schänzle unterwegs. Während der Fahrt verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Bei dem Sturz erlitt er eine Fraktur am Mittelfinger, eine Beule am Kopf und mehrere Schürfwunden. Den Grund für den Sturz stellten die Polizisten relativ schnell fest, der Mann hatte ein Alkoholwert von knapp über einem Promille. Er wurde im Krankenhaus versorgt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der 59-Jährige erhält nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)