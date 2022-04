Beutezug in Baumarkt in Nördlingen vereitelt

Ein Ehepaar wollte in einem Baumarkt in Nördlingen Waren im Wert von etwa 400 Euro stehlen. Ein Ladendetektiv verhinderte den Beutezug.

Ein 23-Jähriger und seine 21-jährige Ehefrau haben am Dienstag in Nördlingen versucht, Waren im Wert von 400 Euro im Baumarkt in der Hofer Straße zu stehlen. Laut Polizei wurden sie dabei von einem Ladendetektiv beobachtet, wie sie die Waren in ihre Taschen steckten.

Da sie an der Kasse aber lediglich zwei der Produkte bezahlten, wurden die beiden vom Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Das Ehepaar erhält nun eine Strafanzeige sowie ein Hausverbot. (AZ)