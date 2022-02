Nördlingen

vor 19 Min.

Bezaubernde Lichtinstallationen in den Frickhinger Anlagen

Am Sonntag wurde die Lichtinstallation in den Frickhinger Anlagen eröffnet. Im Bild (von links): Daniel Wizinger, Oberbürgermeister David Wittner, Künstlerin Monia Aichinger und ihr Partner Ben Schmid.

Plus Wer abends durch die Frickhinger Anlagen flaniert, wird in den kommenden Tagen ein Lichtspektakel zu sehen bekommen. Am Sonntagabend ist es eröffnet worden.

Von Peter Urban

Es sind zwar "nur" rund fünfzig Scheinwerfer auf einer vierhundert Meter langen Wegstrecke, doch die aus Wallerstein stammende Künstlerin Monia Aichinger hat es geschafft, den altehrwürdigen Nördlinger Stadtgraben in ein ganz besonderes Licht zu tauchen. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit trafen sich am Sonntagabend Oberbürgermeister David Wittner, Tourismuschef Daniel Wizinger, die Künstlerin und etliche interessierte Bürgerinnen und Bürger, um die Illumination der Frickhinger Anlagen zu eröffnen.

