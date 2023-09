Nördlingen

vor 33 Min.

Beziehungsstreit im Ries: Dem Richter "reicht es langsam" mit dem Angeklagten

Plus Einem jungen Mann wird vorgeworfen, einem anderen mehrfach mit der Faust gegen den Kopf geschlagen zu haben. Von seiner Rechtfertigung hält der Richter nichts.

Von Jan-Luc Treumann

In der Begründung seines Urteils wird Richter Andreas Krug deutlich: "Ich mache nie einen Arrest, aber mir reicht es langsam." Der 19-Jährige stelle sich als der Arme dar, der eigentlich nur jemanden konfrontieren wollte. Der Richter sieht das anders: "Sie sind mit einer Riesenaggression und einem Hals hin. Sie sind weit weg von irgendeiner Notwehrsituation." Es geht um einen Vorfall, der sich Anfang dieses Jahres an einem Parkhaus in Nördlingen zugetragen hat.

Vor Gericht tritt der Angeklagte ruhig auf, spricht gar so leise, dass Richter und Staatsanwalt ihn ermahnen müssen, lauter zu sprechen. Einen Anwalt hat er nicht. Vorgeworfen wird ihm von der Staatsanwaltschaft Folgendes: Im Januar 2023 soll er an einem Parkhaus einen jungen Mann geschubst haben, sodass dieser auf die Motorhaube eines Autos fiel, dann habe es Faustschläge ins Gesicht gegeben. Der Geschädigte konnte sich befreien und versuchte zu entkommen, doch der Angeklagte habe ihn verfolgt und weiter geschlagen, mit den Fäusten auf den Kopf. Der Geschädigte erlitt Prellungen, eine geschwollene Lippe und wurde im Krankenhaus behandelt, drei Tage sei er arbeitsunfähig gewesen, so die Ausführungen von Staatsanwalt David Wagner. Der Vorwurf: Körperverletzung.

