Nördlingen

Biberalarm in Nördlingen: Obstbäume sind spurlos verschwunden

Plus In Nördlingen versorgt sich ein Biber in einem Hausgarten. Es ist nicht der erste Besuch des Tiers im Garten von Josef Zuber. Was kann er dagegen tun?

Von Peter Urban

Josef Zuber ist bedient: Schon zu zweiten Mal sind in seinen Hausgarten Obstbäume „entwendet“ worden, vermutlich von einem Biber. „Letzte Woche ist uns der vier Jahre alt Kirschbaum gefällt worden und vor zwei Tagen sind zwei junge Birnbäume ganz verschwunden“, sagt Josef Zuber und zeigt auf die etwa zehn Zentimeter hohen Stümpfe, die von seinen Gartenpflanzen noch übrig sind. „Der Weichselbaum ist nur gefällt worden, aber die Birnbäume sind komplett weg.“

