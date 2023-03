Nördlingen

18:49 Uhr

Bierpreis auf der Nördlinger Mess‘ und beim Stabenfest wird angehoben

Plus Wer dieses Jahr eine Maß Bier auf einem der Nördlinger Volksfeste genießen will, muss dafür tiefer in die Tasche greifen.

Artikel anhören Shape

Das Bier beim Stabenfest und der Nördlinger Mess‘ wird 2023 deutlich mehr kosten als noch im vergangenen Jahr. Das hat der Bauausschuss des Nördlinger Stadtrats am Dienstag beschlossen.

2022 hatten die Besucherinnen und Besucher für die Maß 9,10 Euro bezahlt. Heuer werden sie 1,50 Euro mehr berappen müssen. Konkret soll die Maß Festbier 10,60 Euro kosten. Das Maß Spezi soll 8,90 Euro kosten, der halbe Liter Wasser 3,90 Euro. Das sei schon eine erhebliche Steigerung zum vergangenen Jahr, sagte Oberbürgermeister David Wittner. Der Kostendruck auf das Brauereigewerbe sei jedoch enorm. Die beiden Festwirte für Mess‘ und Stabenfest hatten höhere Bierpreise vorgeschlagen. (tiba)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen