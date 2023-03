Big-Band-Konzert begeistert an der Realschule Maria Stern

Überwältigt von der Größe des Publikums geben mehrere Big Bands ein gemeinsames Konzert. Auf hohem Niveau werden auch einfühlsame Balladen vorgetragen.

Mit einem Konzert begeisterte die Big Band der Realschule Maria Stern und die Big Band Reloaded, beide unter der Leitung von Musiklehrer Thomas Pichl, die Zuschauer in der voll besetzten Turnhalle der Realschule. In charmanter Weise begrüßte dieser zu Beginn das Publikum und war sichtlich überwältigt von so vielen begeisterten Besucherinnen und Besuchern.

Thomas Pichl leitet beide Musik-Ensembles

Vor der Pause spielte die Big Band der Realschule und überzeugte mit den Anfangsliedern, dem „James Bond Theme“ und „Rolling in the Deep“ von Adele. Thomas Pichl führte aus, dass die Vorbereitungen zum Konzert bereits vor drei Jahren begannen, denn direkt vor dem Lockdown hätte es einen Auftritt geben sollen.

Eingerostet waren die Musikerinnen und Musiker aber auf keinen Fall, teilt die Schule mit. Es sei Thomas Pichl und seinem Engagement zu verdanken, dass die Zuschauer sich trotz der Pause über hervorragende Interpreten und Darbietungen freuen konnten. Probentage finden erst seit diesem Schuljahr wieder statt.

Einfühlsame Balladen auf hohem Niveau boten dann die vier Sängerinnen, Miriam Lucza, Sarah Hiller, Anna Scherer und Sarah Ott, am Klavier begleitet von Sophie Eger oder David Ulrich. Für das echte Woodstock-Feeling und eine beschwingte Pause sorgten Songs wie „California Dreaming“ und „Oye Como Va“, bekannt geworden durch Carlos Santana.

Schüler wollten auch nach der Schule weiter musizieren

Nach Gesprächen und einem Getränk spielte dann die Big Band Reloaded „Burritos to go“. Thomas Pichl erläuterte die Geschichte der Big Band Reloaded. Nach seiner Ansicht verlassen die Musikerinnen und Musiker immer dann, wenn sie richtig gut sind, die Realschule. Für den Leiter der Big Band sei das ein großer Verlust. Deshalb hatte er 2009 die Idee, ehemalige Musikerinnen und Musiker einmal im Jahr zu einem Probenwochenende zusammenzubringen.

Mittlerweile gibt es einen Pool mit rund 100 Ehemaligen, von denen viele freiwillig in ihre alte Schule zurückkehren und dort musizieren. Die einzelnen Solisten Alexander Dollmann (Trompete), Jakob Hundsdorfer und Holger Havlin (Gitarre) glänzten in für sie ausgesuchten Stücken wie „Backrow Politics“ und „Storm Front“. Mit „Hold the Line“ ging das anspruchsvolle Programm des Abends zu Ende, wobei klar war, dass sich das Publikum noch Zugaben erklatschen würde.

Nach einem Lied von Lady Marmelade aus dem Film „Moulin Rouge“ kam der Höhepunkt. Beide Big Bands zusammen spielten den Kultsong des "Blues Brothers"-Films "Gimme some Lovin‘". Die rund 70 Musikerinnen und Musiker ließen ein begeistertes Publikum zurück, das sich noch lange und gerne an den fulminanten Abend zurückerinnern wird.

Großer Dank gilt Thomas Pichl als Organisator, Moderator und Gesamtleiter des ganzen Abends. Daneben ist auch Florian Pichl zu erwähnen, der seinen Vater unterstützte. Lob geht auch an die Bild-undTon-AG der Realschule unter Leitung von Christian Eger. Sie vertieften die Wirkung mancher Songs durch die richtigen Lichteffekte. (AZ)