Big Bike Meet: 3000 Biker aus zehn Ländern feiern drei Tage in Nördlingen

Plus Der Veranstalter des Big-Bike-Meet-Festivals spricht vom europaweit größten Festival dieser Art. Besucherinnen gefällt das Flair: Eine Mischung aus "fahren und feiern".

Von Matthias Link

Die Wiese am Eingangsbereich des Nördlinger Flugplatzes ist am Samstagvormittag matschig vom Regen der Nacht. Autos bleiben stecken und werden von Hand geschoben. Biker lassen die Motoren aufheulen. Dreck spritzt mehrere Meter hoch. Am Vormittag scheint jedoch die Sonne, und viele Besucher des Big-Bike-Meet-Festivals laufen mit nacktem Oberkörper über das Gelände und sitzen so auch auf den Maschinen.

Nick Nitzel, 25, aus Nürnberg etwa, neben ihm steht sein Kumpel Luca Unger, 18. Es sei „einfach geil“ hier, sagt Nitzel, sie wollten Leute treffen, und am besten gefalle es ihnen bei ihrem Zelt, dort werde viel „gesoffen“. Unger hält dazu einen leeren Plastikkanister hoch. Sie sind in der Gruppe angereist, fünf Freunde aus Nürnberg und eine befreundete 20-köpfige Gruppe aus der Oberpfalz. Zwei junge Frauen kommen des Weges. Cindy Meiser, 19, erzählt, dass sie mit ihrer Freundesclique aus Metzingen, 20 Personen, da sei. Sie fahre selbst Motorrad und sei zum zweiten Mal auf dem Festival, sie möge das „Flair“, die Mischung aus Fahren und Feiern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

