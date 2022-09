An der Bildung sollte nie gespart werden – das gilt auch für die Musikschule

Plus Eltern sind derzeit finanziell genug belastet. Jetzt müssen die Kommunen die Rieser Musikschule unterstützen, meint RN-Redaktionsleiterin Martina Bachmann.

Es ist traurig, wenn einige Kommunen im Ries keinen vierstelligen Betrag im Jahr für die Rieser Musikschule erübrigen können. Sicher stehen die Städte und Gemeinden derzeit vor gewaltigen Herausforderungen. Doch das stehen die privaten Haushalte angesichts der Energiekrise und der derzeitigen Inflation auch. An einem sollte dennoch nie gespart werden: an der Bildung der Kinder.