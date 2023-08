Nördlingen

Bis wann der Nördlinger Bahnhof fertig sein soll

In Mai 2021 begannen die Arbeiten am Nördlinger Bahnhof. Fertig ist er bislang noch nicht.

Plus Bis zum Frühjahr 2023 wollte die Deutsche Bahn den Nördlinger Bahnhof umgebaut haben. Die Bahn erklärt warum, sich das verzögert hat.

Von Jan-Luc Treumann

Im vergangenen Jahr gab es viel Aufregung um die Bahn im Ries. Da war Ende vergangenen Jahres die Übernahme von Go-Ahead auf der Riesbahn, der Start mit alten Ersatz-Zügen, der Bahnunfall, bei dem eine Frau mitgeschleift wurde oder diverse Fahrtausfälle. Darüber vergisst man fast schon, dass der Nördlinger Bahnhof derzeit umgebaut wird und eigentlich längst fertig sein sollte.

Im Mai 2021 begannen die Arbeiten am Nördlinger Bahnhof, damals hieß es, dass sie im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein sollten. Seit dieser Zeit hat sich viel verändert: Nicht nur die alten Dächer der Bahnsteige wurden entfernt, auf Anfrage unserer Redaktion schildert die Deutsche Bahn, was sich alles so getan hat. An den Gleisen 5 und 7 wurde ein neuer Mittelbahnsteig gebaut, eine neue Gleisunterführung und zwei Aufzüge. Ein Treppenvordach wurde zwischen Treppe und Aufzug errichtet, der Bahnsteig auf Gleis 4 wurde ebenso erneuert. Neue Anzeigen kamen auch dazu.

