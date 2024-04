Nördlingen

vor 35 Min.

Blasius Wizinger wird im Nördlinger Stadtrat verabschiedet

Plus Jahrzehntelang führte er nicht nur die Baugenossenschaft, sondern auch die Wohnungsgesellschaft der Stadt. Die verwaltet mehr als 200 Wohnungen in Nördlingen.

Von Martina Bachmann

Blasius Wizinger ist im Nördlinger Stadtrat als Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft der Stadt Nördlingen verabschiedet worden. Oberbürgermeister David Wittner würdigte dabei die Arbeit von Wizinger ausdrücklich. Der Nachfolger ist bei der Stadt kein Unbekannter.

Wittner erinnerte daran, dass Wizinger bereits seit dem 1. Januar 1997 Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft war und diesen Posten damit mehr als 27 Jahre inne hatte. Die Gesellschaft verwaltet zu Beginn 237 Wohnungen und 16 Garagen in der Stadt. Der Bestand sei in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich modernisiert, optimiert und weiterentwickelt worden, betonte der Oberbürgermeister: An zahlreichen Wohnanlagen sei ein Vollwärmeschutz auf der Gebäudehülle aufgebracht worden, Isolierglasfenster, Außenanlagen neu gestaltet und Heizungsanlagen seien modernisiert worden. Der Name Blasius Wizinger sei deshalb zum Synonym für effizienten und wirtschaftlichen Wohnungsbau geworden.

