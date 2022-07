Blattmacherwettbewerb: Wie „Die Schnelle Zeile“ auf das Siegertreppchen kam

Plus Beim bayernweiten Blattmacherwettbewerb belegt die Nördlinger Grundschule Mitte einen Spitzenplatz. Die Nachwuchsjournalisten erzählen voller Stolz.

Der „Blattmacher“ ist ein Wettbewerb, bei dem sich Schulen aller Art mit ihrer Schülerzeitung bayernweit messen können. Dabei gelang es der Grundschule Mitte in Nördlingen und Baldingen, mit der 31. Ausgabe ihrer Zeitung „Die Schnelle Zeile“ den zweiten Platz zu erreichen. „Die Schnelle Zeile“ besteht nun seit 1998 und gewann nicht zum ersten Mal einen Preis. Zum Beispiel schaffte es diese bereits 2009, den „Blattmacher“ sogar zu gewinnen und im selben Jahr deutschlandweit den zweiten Platz zu erlangen. Die Kinder erzählten im Gespräch mit unserer Redaktion stolz, womit sie die Jury überzeugten.