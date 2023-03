Blaues Schaf in Nördlingen gestohlen

In Nördlingen wurde erneut ein blaues Dekorations-Schaf gestohlen. Das Schaf war mit einem Sender ausgestattet.

Im Gewerbegebiet Ost in Nördlingen ist ein blaues Dekorationsschaf gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, wurde das Schaf am Sonntag gegen 11 Uhr entwendet. Da der betroffenen Firma bereits in der Vergangenheit zwei Schafe gestohlen wurden, war das gestohlene Schaf mit einem Sensor ausgestattet, über den man die genaue Zeit des Diebstahls herausfinden konnte. Das Schaf hat einen Wert von etwa 250 Euro. (AZ)

