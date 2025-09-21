Nördlingen – „Blaulicht, Blut und gute Laune!“ – unter diesem Motto lud das Jugendrotkreuz (JRK) Nördlingen auch in diesem Jahr zum beliebten Ferienprogramm ein. 20 Kinder nutzten die Gelegenheit, im August spielerisch Einblicke in die Welt der Ersten Hilfe und des Rettungsdienstes zu bekommen. Mit viel Begeisterung übten die jungen Teilnehmer die Grundlagen der Ersten Hilfe, lernten das richtige Absetzen eines Notrufs und durften sogar in echten Einsatzfahrzeugen Platz nehmen. „Es ist uns wichtig, Kindern und Jugendlichen frühzeitig die Freude am Helfen näherzubringen. Denn im Ernstfall kann jeder zum Lebensretter werden – egal wie alt er ist“, betonten die Betreuer des JRK. Das Jugendrotkreuz Nördlingen bietet Kindern und Jugendlichen nicht nur spannende Aktionen, sondern auch jede Menge Gemeinschaft, Teamgeist und sinnvolle Freizeitgestaltung. Wer Lust hat, Teil dieser starken Gemeinschaft zu werden, ist herzlich willkommen. Die nächste JRK-Gruppenstunde findet am Freitag, 29. September, um 17:00 Uhr im Rotkreuzheim am Bleichgraben 2 in Nördlingen statt. Dauer 1,5 Stunden. Weitere Informationen und Anmeldung unter 0176 55175320.

