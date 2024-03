BLLV-Präsidentin warnt in Nördlingen vor einer Abwertung der Mittelschule

Plus BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann spricht vor Lehrerinnen und Lehrern aus dem Landkreis Donau-Ries klare Worte. Sie lehnt fünfte Klassen in Wirtschaftsschulen ab.

Eine gut besuchte Jahresversammlung 2024 des Kreisverbands Nördlingen im Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (BLLV) fand am Donnerstag im Nördlinger Gasthof zum Goldenen Schlüssel statt. Sie hatte neben den Vereinsregularien den Besuch der BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann als letzten, aber für die Öffentlichkeit wichtigsten Tagesordnungspunkt.

Simone Fleischmann begann ihre berufs- und schulpolitischen Ausführungen mit einem klaren Nein zur Einführung von fünften Klassen in den bayerischen Wirtschaftsschulen. Sie sah darin ein Lobbyprojekt der privaten Wirtschaftsschulen zulasten des öffentlichen Schulwesens, vor allem einen weiteren Schritt zur Abwertung der Mittelschule. Pädagogisch richtig wäre eine Verlängerung der gemeinsamen Schulzeit, meinte die Präsidentin des mit 68.000 Mitgliedern größten Lehrerverbands im Freistaat. Stattdessen werde den Eltern und Lehrkräften von Viertklässlern eine weitere Komplikation zugemutet.