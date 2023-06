BMW in Nördlinger Innenstadt von Unbekannten beschädigt

Unbekannte beschädigen einen in der Nördlinger Innenstadt geparkten BMW erheblich, die Polizei sucht nach Hinweisen zu ihnen und der Tat.

Einen grünen Pkw BMW X1, der in der Nördlinger Salvatorgasse abgestellt gewesen war, haben eine oder mehrere unbekannte Personen zwischen 15 Uhr am Dienstag und 11.15 Uhr am Mittwoch beschädigt. Sie zerkratzten den Wagen am vorderen linken Kotflügel sowie seitlich an der Motorhaube. Darin befindet sich seither zudem eine kleine Delle, wie es im Polizeibericht heißt. Der entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 2000 Euro. Da der oder die Verursacher bislang unbekannt sind, bittet nun die Polizei Nördlingen um diesbezügliche Hinweise. Wer diese hat, setzt sich bitte unter Telefon 09081/2956-0 mit den Beamten in Verbindung. (AZ)

