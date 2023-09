BMX in der Feldstraße in Nördlingen gestohlen

Der Schaden wird auf rund 1700 Euro geschätzt. Das Rad befand sich in einem Abstellraum, es war nicht versperrt.

In der Nacht vom 5. auf den 6. September ist aus dem Fahrradabstellraum eines Mehrfamilienhauses in der Feldstraße in Nördlingen das nicht versperrte Fahrrad einer 28-jährigen Frau entwendet worden. Es handelt sich nach Angaben der Polizei um ein schwarzes Mountainbike/BMX der Marke Copperhead. Der Schaden wird auf rund 1700 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09081/29560.