Nördlingen/Bopfingen

06:00 Uhr

Nördlingen und Bopfingen stimmen auf Ipf-Ries-Halbmarathon ein

Die Organisationsteams aus Nördlingen und Bopfingen stimmten gemeinsam mit den Bürgermeistern David Wittner und Gunter Bühler auf den Ipf-Ries-Halbmarathon am 7. Mai ein.

Plus Am 7. Mai findet nach zweijährigem Ausfall wieder der Ipf-Ries-Halbmarathon zwischen Nördlingen und Bopfingen statt. Was bis dahin noch ansteht.

Von Dominik Durner

Über Stock und über Stein, vor allem aber über Asphalt: Am 7. Mai werden Rieserinnen und Rieser die 21,1 Kilometer zwischen Nördlingen und Bopfingen beim beliebten Ipf-Ries-Halbmarathon bewältigen, erstmals seit 2019 wieder in Form eines Massenstarts. Auch dieses Jahr führt die Strecke durch Kleinerdlingen, vorbei an Herkheim, durch Holheim, Nähermemmingen und Utzmemmingen, und kurz vor Bopfingen durch Trochtelfingen und Flochberg hinauf. Für die Vorplanung ist jetzt der Endspurt eingeläutet.

