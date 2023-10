Polizeieinsatz Ende September in Nördlingen hängt mit Drogenmilieu zusammen

Ende September sorgt ein Polizeiaufgebot in der Nördlinger Altstadt für Aufsehen. Was hinter dem Einsatz steckt.

Diverse Polizeiautos und Beamte waren kürzlich in Nördlingen zu sehen. Zunächst war aber nicht ganz klar, was hinter dem Einsatz steckt und welche Stelle federführend dabei war. Weder die Polizeiinspektion Nördlingen, noch die Kriminalpolizei in Dillingen, die auch für das Ries zuständig ist, wussten etwas von der Razzia. Mittlerweile steht fest, dass es sich um einen Einsatz der Polizei aus Baden-Württemberg handelte, wie ein Sprecher des Aalener Polizeipräsidiums auf Nachfrage bestätigt.

Die Tat stehe im Zusammenhang mit einer Durchsuchung in Bopfingen, sagte der Sprecher. Dort hatte die Polizei mehrere Wohnungen inspiziert, weil der Verdacht hinsichtlich des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln im Raum stand. Drei Männer wurden zunächst festgenommen und später wieder auf freien Fuß gesetzt. Im Rahmen des Einsatzes sei die Polizei auch in Nördlingen gewesen. Doch was wurde dort gesucht?

Details wollte der Sprecher auf Nachfrage nicht nennen, der Einsatz in Nördlingen habe sich durch Folgeermittlungen ergeben. Wie viele Polizistinnen und Polizisten im Einsatz waren, bleibt ebenfalls unklar. (jltr)