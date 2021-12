Sowohl in Nördlingen als auch in Bopfingen ereignen sich am Samstag Verkehrsunfälle. Die Beteiligten haben Glück.

Zwei Autofahrer haben am Samstag in Nördlingen und Bopfingen Verkehrsteilnehmer übersehen und Unfälle verursacht. Es blieb bei Blechschäden.

Wie die Polizei berichtet, fuhr am Samstag kurz vor 20 Uhr ein 26-Jähriger entlang der Lerchenstraße Richtung Wemdinger Straße in Nördlingen. Er bog in den Kreisverkehr ein und übersah dort eine 18-jährige Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, dabei entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Verkehrsunfall am Samstag in Bopfingen

Bereits um kurz nach 19 Uhr kam es zu einem Unfall im Kreuzungsbereich der "Neuen Nördlinger Straße" und der Kirchheimer Straße in Bopfingen. Ein 34-Jähriger war auf der B29 von Trochtelfingen in Fahrtrichtung Aufhausen unterwegs. Zeitgleich wollte ein 19-jähriger Fahrer auf der B29 in entgegengesetzter Richtung. Als der 19-Jährige nach links in die Kirchheimer Straße einbog, übersah er den bevorrechtigten Wagen und es kam laut Polizei zur Kollision. Verletzt wurde glücklicherweise auch hier niemand. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 6000 Euro. (AZ)