Brand bricht in fahrendem Müllwagen in Nördlingen aus

Am Dienstag bemerken Feuerwehrkräfte in Nördlingen, dass Qualm aus einem fahrenden Müllwagen austritt. Der Müll muss auf der Kaiserwiese abgelagert werden.

Aufmerksame Feuerwehrkräfte haben in Nördlingen am Dienstag einen größeren Müllbrand verhindert. Gegen 8.15 Uhr bemerkten sie, dass aus einem in der Innenstadt fahrenden Müllwagen Qualm aus dem Ladebereich austrat und machten den Fahrer darauf aufmerksam.

Brennender Müll muss von Feuerwehr auf Kaiserwiese abgekühlt werden

Nach Angaben der Polizei wurde der Müll in der Folge kurzzeitig auf der Kaiserwiese in Nördlingen abgelagert, abgesichert durch die Feuerwehr. Diese kühlten den Müll außerdem ab. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, es entstand außerdem kein Sachschaden. (AZ)

