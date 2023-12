Nördlingen

So erlebten die Bewohner den Brand in der Nördlinger Altstadt

Aus dem weißen Haus dringt dichter Rauch. Die Feuerwehr löschte in Nördlingen in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Plus Montagnacht brennt es in einem Mehrfamilienhaus in der Nördlinger Hallgasse. Die Kripo berichtet von ersten Ermittlungen. Wie die Mieter die Nacht erlebt haben.

Von Nicolas Friese, Martina Bachmann

Immer wieder biegen am Dienstagmorgen Autos auf den Parkplatz neben dem Haus in der Hallgasse ein. Dann müssen sie umkehren. Denn: Der Zutritt zum Gebäude und somit auch der Parkplatz davor sind von der Kriminalpolizei Augsburg gesperrt. Wegen eines Brands in einer Wohnung in der Nacht auf Dienstag darf niemand die Räumlichkeiten betreten. Das Feuer wurde gegen Mitternacht entdeckt, der Schaden soll sich laut Polizei im sechsstelligen Bereich befinden. Ein Bewohner des Hauses berichtet von mehreren lauten Knallen.

Ein Haushaltswarengeschäft, eine Anwaltskanzlei und zwei Mietwohnungen befinden sich in dem Haus in der Hallgasse. Am späten Dienstagvormittag warten der Hausbesitzer und Rechtsanwalt Klaus Walter auf die Spurensicherung der Kriminalpolizei Dillingen. Tamara Schatz, die den Haushaltswarenladen im Erdgeschoss führt, ist bereits im Verkauf tätig. Auf den Brand in der Nacht weist nur ein rot-weißes Absperrband hin.

