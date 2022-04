Nördlingen

18:00 Uhr

Braucht das Ries ein neues Besucherzentrum für Touristen?

Plus Vor knapp einer Woche bekam der Geopark Ries eine Auszeichnung und darf sich nun Unesco Global Geopark nennen. Muss jetzt im Landkreis investiert werden?

Von Martina Bachmann

Deutlich mehr Besucher und Besucherinnen sollen in den nächsten Jahren ins Ries kommen. Das zumindest versprechen sich die Verantwortlichen von der neuen Auszeichnung für den Geopark Ries. Der darf sich ja bekanntlich seit vergangener Woche Unesco Global Geopark nennen und hat damit in Bayern ein Alleinstellungsmerkmal. Nur was soll man den Touristen und Touristinnen über das aktuelle Angebot hinaus bieten?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

