Nördlingen

06.09.2022

BRK-Bereitschaftsleiter: "Es ist für alle Beteiligten ein sicheres Fest"

Plus Norbert Jawansky ist als BRK-Bereitschaftsleiter in Nördlingen auch beim Stadtmauerfest im Einsatz. Für ihn ist wichtig, dass bei den Umzügen alles gut geht.

Von Dominik Durner Artikel anhören Shape

Für ein sicheres Stadtmauerfest braucht es in Nördlingen neben einem funktionierenden Sicherheitskonzept auch eine Vielzahl an Einsatzkräften. Neben der Polizei, dem Ordnungsamt und einer privaten Sicherheitsfirma sorgt auch das Bayerische Rote Kreuz (BRK) für ein reibungsloses Fest. Am Wochenende ist das BRK mit einer Vielzahl an Helfern im Einsatz – was ohne Unterstützung aus dem Umkreis und enormem freiwilligen Aufwand gar nicht möglich wäre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen