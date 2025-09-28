Bronze für Deutschlands Betonbauer

Herning in Dänemark stand vom 9. bis 13. September ganz im Zeichen des Handwerks. Bei den EuroSkills 2025, der Europameisterschaft der Berufe, traten über 600 junge Fachkräfte aus 30 Ländern an. Mit dabei: das Nationalteam Deutsches Baugewerbe– mittendrin die Beton- und Stahlbetonbauer Muhammed Ali Lamain und Louis Ritschel mit ihrem Bundestrainer Josef Leberle von der Bauinnung Nordschwaben. Sie erkämpften sich die Bronzemedaille und damit einen Platz auf dem Siegerpodest. Die Aufgabe war anspruchsvoll: Zunächst mussten die Teilnehmer eine halbrunde Wand in die Schalung einpassen, anschließend ein Bauteil mit schrägen Überhängen errichten und zum Abschluss einen Unterzug aus Bewehrungseisen herstellen. „Betonbau bedeutet weit mehr als Muskelkraft. Es geht um Präzision, um Köpfchen und darum, auch unter Zeitdruck die Nerven zu behalten“, erklärt Leberle. Dass seine Schützlinge die Herausforderung meisterten, sei ein besonderer Triumph. Auch das restliche Baugewerbe-Team überzeugte: Gold holten die Zimmerer und Stuckateure, Silber ging an die Maurer und die Fliesenleger holten die Medallion for Excellence Doch die EuroSkills sind mehr als ein Wettkampf. Sie sollen zeigen, welche Bedeutung Handwerksberufe haben. „Der Betonbau ist für viele unsichtbar, aber ohne uns gäbe es keine Häuser, Brücken oder Straßen. Es ist wichtig, dass junge Leute sehen: Handwerk hat Zukunft“, betont Leberle. Für den Bundestrainer war Bronze nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern auch Bestätigung intensiver Vorbereitung. Wochenlang hatten seine Schützlinge trainiert, zuletzt beim Abschlusstraining in der Bauinnung Nördlingen. Auch zuhause in Schwaben wurde mitgefiebert: Obermeister Wolfram Ort erkundigte sich regelmäßig nach dem Stand der Dinge und drückte dem Team die Daumen. Für das Team Betonbauer bleibt Herning unvergesslich. Solche Erlebnisse motivieren nicht nur die Teilnehmer, sondern das ganze Umfeld“, resümiert Leberle. „Es zeigt, dass unser Handwerk Zukunft hat – und dass wir stolz darauf sein dürfen.“

