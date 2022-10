Bronzekunstwerk in Nördlingen wird enthüllt

Der Bronzestuhl eines Rieser Künstlers soll künftig am Rathaus stehen.

Noch ist er von einer Holzverkleidung umhüllt: Der Bronzestuhl des Deininger Bildhauers Lun Tuchnowski, der fortan an der südlichen Ecke des Rathauses zum Verweilen und Bestaunen einladen soll, wie die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Dr. Sabine Heilig, Kunsthistorikerin und Gründerin des Kunstvereins Nördlingen, hat ihn der Stadt Nördlingen gestiftet. Die öffentliche Enthüllung des Kunstwerks findet am Sonntag, 2. Oktober, um 17 Uhr am Rathaus statt. Die Bevölkerung könne daran gerne teilnehmen. (AZ)