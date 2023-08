Bücher Lehmann in Nördlingen ist "Bayerns beste Buchhandlung"

Kunstminister Markus Blumen bezeichnet das Geschäft als "kulturellen Ankerplatz im Nördlingen Ries". Was die Jury sonst noch überzeugt hat.

Wie reichhaltig das kulturelle Angebot im Nördlinger Ries ist, zeigt sich in dieser Woche an einer weiteren Auszeichnung. Nachdem 2022 das Festival "Der Krater bebt" in Megesheim mit dem bayerischen Popkulturpreis zum besten bayerischem Festival gewählt worden ist, geht ein anderer, nicht weniger bedeutsamer kultureller Preis ins Ries: Bücher Lehmann aus Nördlingen wird " Bayerns Buchhandlung des Jahres". Gründe dafür liegen nicht nur im Sortiment, sondern vor allem in der Literaturvermittlung und der "inspirierenden Förderung der Lesekultur", heißt es aus dem Ministerium.

Die guten Nachrichten aus München gab Kunstminister Markus Blume am Mittwoch bekannt: „Bücher Lehmann hat sich den Titel ‚Bayerns Buchhandlung des Jahres‘ wahrlich verdient: Mit ihrer tiefen Verwurzelung im Ort und ihrem anregenden Angebot ist die Buchhandlung ein bedeutsamer kultureller Ankerplatz im Nördlinger Ries. So schafft Bücher Lehmann auf kreative und zeitgemäße Art vielfältige literarische Begegnungen für alle Altersgruppen – sowohl bei der persönlichen Beratung in der Buchhandlung als auch durch individuelle Empfehlungslisten auf Social Media oder Literaturevents wie dem Rieser Sommerlesefest. Das ist es, was unsere lokalen Buchhandlungen in Bayern auszeichnet: zukunftsweisende Literaturvermittlung und inspirierende Förderung der Lesekultur“.

Kreatives Engagement der Familie Lehmann von unschätzbarem Wert

David Wittner, Oberbürgermeister der Stadt Nördlingen, freut sich über die Ehrung der Buchhandlung seiner Stadt. Bücher Lehmann sei ein zentraler Kulturort in Nördlingen. "Ihre innovativen Formate für alle Generationen wecken Freude am Buch, laden dazu ein, sich mit Literatur auseinanderzusetzen und sich in andere Welten zu träumen. Insbesondere das kreative Engagement der Familie Lehmann in der Literatur- und Lesevermittlung für Kinder und Jugendliche ist von unschätzbarem Wert für unsere Stadt und die ganze Region", wird Wittner zitiert.

2015 lobte der Freistaat Bayern den Preis „Buchhandlung des Jahres“ aus, um herausragende Leistungen von Buchhandlungen in Bayern für die Kulturvermittlung zu würdigen. Der Preis ist seit 2023 mit 8000 Euro dotiert.

Die Jury fand sich vor einer breiten Palette an überzeugenden Bewerbungen wieder, bei denen vor allem die hervorragenden Leistungen der Buchhändlerinnen und Buchhändler in der Kulturarbeit und in der Leseförderung vor Ort beeindruckten. In diesem Zusammenhang betonte die Jury das Engagement der Nördlinger Buchhandlung: „Sie ist in bestem Sinne Bayerns Buchhandlung des Jahres 2023, weil sie in den letzten beiden Jahren den Übergang in die Nachfolge geschafft, im Verlauf der Corona-Pandemie einen Umzug auf eine größere Fläche gewagt und sich vor Ort wirtschaftlich im Wettbewerb behauptet hat. Sie verbindet unternehmerischen Mut mit intensiver Kulturarbeit vor Ort, klassisches Buchhandelshandwerk mit Innovationsfreude.

So ist sie nicht nur mit einer großen Bandbreite an klassischen Buchhandelsaktionen für alle Altersgruppen in Nördlingen präsent, sie hat zum Beispiel auch bundesweit einmalig die Stelle einer Stadtschreiberin bzw. Stadtschreibers für Kinder- und Jugendbuchautorinnen und -autoren ausgerichtet.“ Die Preisverleihung findet voraussichtlich im Dezember in Nördlingen statt. (AZ, vmö)

