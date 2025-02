Zu einer liebgewonnenen Tradition ist mittlerweile der Bücherflohmarkt an der Realschule Maria Stern Nördlingen geworden. Die Fachschaft Deutsch unter der Leitung von Eva von Roda veranstaltet seit einigen Jahren einen Verkauf von gut erhaltenen Second Hand Büchern von und für Schülerinnen und Schüler zu einem geringen Preis. Auch die Nördlinger Grundschulen folgten dieses Jahr wieder gerne der Einladung an die Realschule und ein jeder konnte aus dem reichhaltigen Angebot an Kinder- und Jugendliteratur das richtige Buch finden. Mit diesem Projekt sehen die Schülerinnen und Schüler, dass gerade Bücher mehrmals verwendet werden können und was es konkret heißt, nachhaltig zu handeln.

