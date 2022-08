Nördlingen

19:00 Uhr

Bülent Ceylan in Nördlingen: Comedy mit Heavy-Metal verpackt

Der gefeierte Comedian Bülent Ceylan am Samstagabend: Die Nördlinger Hermann-Kessler-Halle ist ausverkauft.

Plus Der Comedian Bülent Ceylan zeigt seine Show in der ausverkauften Hermann-Kessler-Halle. Warum ihm der Daniel zu "komisch" ist und ihm die Zuschauer an den Lippen hängen.

Von Peter Urban

Man merkt seiner Performance an, dass Bülent Ceylan genauso gerne Heavy-Metal-Musiker wäre wie Comedian, seine Bühne hat ein veritables Rockmusik-Format mit Lightshow, als Intro erklingt Metal, auf der Leinwand läuft Werbung für sein umfangreiches Merchandise-Angebot vom Schlüsselanhänger bis zum Bülent-Weißwein. Auch die Getränke, die ausgeschenkt werden, gibt es ausschließlich im Bülent-Becher. Genauso professionell ist der Künstler selbst vorbereitet: Sofort zum Start lobt er ironisch den voll besetzen Saal mit Fans, die ihn euphorisch empfangen: „Was für a Turnhall’!“

