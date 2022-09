Nördlinger Bürger müssen wissen, was sie das neue Hallenbad kostet

Plus Oberbürgermeister David Wittner hat Stadtkämmerer Bernhard Kugler zu Unrecht abgewürgt: Die Bürger müssen wissen, worauf sie für das Hallenbad verzichten müssen.

Die Dramaturgie war gut gewählt: Im Nördlinger Stadtrat ging es am Donnerstagabend vor allem darum, wie schön und modern das neue Hallenbad samt Sauna werden könnte. Schwimmen mit Blick auf den Weiher im Sportpark, dazwischen ein Salat mit Putenstreifen, danach die schwierige Wahl zwischen Bio-, Dampf- oder Aufguss-Sauna, bevor dann eine Liege vor dem Ethanolkamin auf den entspannten Badegast wartet. Wer will angesichts dieser Aussichten auf dem schnöden Mammon herumhacken?