Nördlingen

Bürgerbefragung: Das fehlt noch in der Stadt Nördlingen

An einer Online-Bürgerbefragung der Stadt Nördlingen haben 727 Männer und Frauen teilgenommen. Es ging auch um das Thema Parken.

Plus Die Stadtverwaltung will wissen, was den Nördlingern wichtig ist. Einige Ergebnisse der Bürgerbefragung ließen sich erahnen, andere dagegen sind überraschend.

Von Martina Bachmann

727 Männer und Frauen haben bei einer Bürgerumfrage der Stadt Nördlingen teilgenommen. Den entsprechenden Fragebogen konnte man zwischen Mitte Mai und Ende November auf der Homepage der Stadt ausfüllen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten der Stadtverwaltung zwar insgesamt ein gutes Zeugnis aus. Doch sie machen auch deutlich, wo Handlungsbedarf besteht – und zwar auch bei einem alten Thema.

