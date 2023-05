Bürgermeister wollen Zeichen für die Hesselbergbahn setzen

Am Sonntag wurde in Nördlingen, Oettingen und Wassertrüdingen für die Reaktivierung der Hesselbergbahn geworben. Bald besuchen die Bürgermeister den Innenminister.

Wassertrüdingens Bürgermeister Stefan Ultsch brachte das Gefälle zwischen Stadt und Land auf den Punkt: In Metropolregionen diskutiere man, ob es einen Drei- oder Fünfminutentakt geben soll. Von solchen Debatten ist man in ländlicheren Regionen weit entfernt. Doch ein wichtiger Punkt für den öffentlichen Nahverkehr, darin waren sich die Stadtoberhäupter aus Wassertrüdingen, Nördlingen und Oettingen bei einem Ortstermin am Sonntag einig, ist die Hesselbergbahn.

In allen drei Kommunen war für die Menschen an diesem Aktionstag etwas geboten: das Stabenfest in Nördlingen, der Mai- und Blaulichtmarkt in Oettingen sowie der Kunsthandwerkermarkt in Wassertrüdingen – verbunden durch einen Fahrplan der Bayernbahn und mit ins Leben gerufen von der Initiative "Verbindung zwischen Freunden". An diesem Sonntag sollten Unterschriften gesammelt werden, um auf das Anliegen aufmerksam zu machen.

Bürgermeister wollen Reaktivierung der Hesselbergbahn vorantreiben

Ultsch schilderte, dass die Reaktivierung der Bahnstrecke in Wassertrüdingen und der Ausbau der Buslinien weitere Dinge in der Versorgung der Bevölkerung ermöglichten – wie etwa ein medizinisches Versorgungzentrum.

Nördlingens OB David Wittner verwies auf den Grundsatzbeschluss des Landkreises Donau-Ries, der die Reaktivierung der Hesselbergbahn befürworte. Dazu gebe es ja noch neben der Hesselbergbahn die Strecke der Romantischen Schiene. Beides seien wichtige Bausteine für den ÖPNV in der Region, man wisse aber auch, dass man hier "dicke Bretter zu bohren" habe. Innenminister Joachim Hermann (CSU) habe sich für die Reaktivierung ausgesprochen, daher hofft der OB, dass Schwung in das Projekt komme.

Bahn als wichtiges Mittel für die Verkehrswende

Thomas Heydecker aus Oettingen betonte die Bedeutung der Hesselbergbahn für die Verkehrswende – im ländlichen Raum müsse die Bahn mit eingebunden werden. Denn andere Verkehrsthemen wie etwa Stellplätze hingen damit zusammen. Man bekämpfe aktuell nur ein Symptom und keine Ursache – mit einem besseren ÖPNV könne aber die Verkehrswende gelingen.

Im Juni werden die drei Bürgermeister bei einem Termin in der Staatskanzlei bei Joachim Herrmann vorstellig und dann hofft auch Peter Bancyk, Sprecher der Initiative, auf ein Vorankommen der Pläne. Denn es sei wichtig, dass die Fahrgäste der nördlichen Strecke der Hesselbergbahn, die Ende 2024 in Betrieb gehen soll, auch ins Ries weiterfahren könnten. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte er, Knackpunkte wie die Heimostraße würden mit der Verbreiterung der Straße angegangen. Und die häufig angeführte Riesbahnbeschleunigung ist nach Ansicht von Andreas Braun, Geschäftsführer der Bayernbahn, nicht zwangsläufig nötig. Wenn nämlich in Donauwörth die Anschlusszeit geändert würde und der Zug nach Nördlingen vor jenem nach Treuchtlingen fahre, sei der nötige Takt umsetzbar.