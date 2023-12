Bürgermeisterinnen kassieren in der neuen Lidl-Filiale für den guten Zweck

Die Bürgermeisterinnen setzen in einer Dreiviertelstunde an der Kasse 1023 Euro um. Dieser Betrag wird gleich zwei Mal gespendet. So entwickelt sich der Standort.

In der Hofer Straße hat eine neue Lidl-Filiale eröffnet. Der Discounter ist damit ab sofort zweimal im Stadtgebiet von Nördlingen vertreten. Ursprünglich hätte an dieser Stelle, an der zuvor ein Penny-Markt war, eine Rewe-Filiale starten sollen. Doch Eigentümer Michael Erhard (DecoDomus) sagt, habe Rewe kurzfristig abgesagt.

Die neue Lidl-Filiale ist laut einer Pressemitteilung des Discounters 1211 Quadratmeter groß. Sie verfüge über breitere Gänge. Das Frischesortiment mit Obst, Gemüse, Backwaren, Frischfleisch und Molkereiprodukten habe mehr Fläche erhalten. 25 neue Arbeitsplätze seien in Nördlingen geschaffen worden, unter anderem Kassierer, Verkäufer, Kaufmann im Einzelhandel oder Handelsfachwirt. Filialleiterin ist Daniela Mayer, sie wird in der Mitteilung so zitiert: "Wir können es kaum erwarten, unsere Kunden in dieser schönen, neuen Filiale zu begrüßen."

E-Ladesäule am neuen Lidl in Nördlingen

Der Discounter bietet 179 Stellplätze, zudem gibt es eine Elektroladesäule. Die Beheizung und Kühlung erfolgen über eine Wärmepumpe, eine energiesparende LED-Beleuchtung wurde eingebaut. Lidl-Verkaufsleiter Nils Rotter: "Wir freuen uns sehr, dass uns die Nördlinger hier so gut annehmen und uns bereits seit 23 Jahren ihr Vertrauen schenken. Mit der neuen Filiale sind wir nun zweimal in Nördlingen vertreten und noch besser erreichbar."

Das Fachmarktzentrum an der Hofer Straße verfügt nun über zwei Discounter. Eigentümer Michael Erhard sagte gegenüber unserer Redaktion, er habe zunächst mit Aldi gesprochen, bevor er Lidl kontaktiert habe. Von Aldi habe er die Antwort erhalten, die Neuansiedlung sei kein Problem, im Gegenteil, man erwarte Synergieeffekte. An der Hofer Straße gibt es neben DecoDomus/Hammer Erhard, Lidl und Aldi auch eine Metzgerei, einen Getränkefachmarkt, einen Schuh- und einen Textilhändler. Auch für die ehemalige Moll-Filiale hat Erhard schnell einen Nachmieter gefunden: die Bäckerei Gruber: "Das war ein Glücksfall. Der Metzger hat mich auf die Bäckerei hingewiesen." In gerade einmal 14 Tagen sei alles in trockenen Tüchern gewesen.

Je 1023 Euro gehen an die Kartei der Not und den Verschönerungsverein Nördlingen. Das Bild zeigt (von links) Dennis Bräuer, Martin Lang, Verena Mörzl, Rita Ortler und Gudrun Gebert-Löfflad sowie Michael Erhard und Lorenz Topp. Foto: Antonio Poza Lopez

Je 1023 Euro an die Kartei der Not und den Verschönerungsverein Nördlingen

Am Donnerstagvormittag veranstaltete Lidl dann noch mit den Nördlinger Bürgermeisterinnen Rita Ortler und Gudrun Gebert-Löffler eine Benefizaktion. Sie standen an der Kasse, kassierten mithilfe einer Expertin viele Kundinnen und Kunden und packten die Ware sogar ein. So kam in rund einer Dreiviertelstunde der stolze Betrag von 1023 Euro zusammen. Diesen spendet Lidl nun an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, und dieselbe Summe wird von Michael Erhard an den Verschönerungsverein Nördlingen übergeben.