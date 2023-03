Bahnunfall in Nördlingen wird jetzt zum Fall für eine Bundesbehörde

Plus Das Eisenbahn-Bundesamt erwartet Informationen vom Bahnunternehmen zu dem Unfall in der vergangenen Woche. Auch eine weitere Behörde könnte sich noch einschalten.

Vor einer Woche ereignete sich der Eisenbahnunfall, bei dem eine 39 Jahre alt Frau schwer verletzt wurde. Wohl mehrere Kilometer wurde sie außen am Zug mitgeschleift, weil sie den Zug zunächst auf der falschen Seite verlassen wollte und dann nicht mehr rechtzeitig in den Zug hineinkam, wie die Polizei berichtete. In Nördlingen stoppte der Zug dann nach einer Notbremsung. Unfälle untersucht auch die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU). Möglicherweise schaltet sie sich auch in diesem Fall ein.

Grundsätzlich werden "schwere Unfälle" untersucht, wie die BEU auf Anfrage mitteilt. Als ein solcher werden Zugkollisionen oder -entgleisungen mit mindestens einem Todesfall und fünf Schwerverletzten bezeichnet. Ebenso beschäftigt sich die BEU bei Vorfällen mit "beträchtlichem Schaden für die Fahrzeuge, Infrastruktur oder Umwelt sowie sonstige Unfälle mit den gleichen Folgen und mit offensichtlichen Auswirkungen auf die Regelung der Eisenbahnsicherheit oder das Sicherheitsmanagement", wie es heißt. Als beträchtlicher Schaden werden mindestens zwei Millionen Euro angesetzt.

Bahnunfall in Nördlingen: Eisenbahn-Bundesamt erwartet Informationen

Die BEU ermittle nicht gegen bestimmte Personen, sondern es gehe um "objektive und sachverständige Sicherheitsuntersuchungen". Zum Unfall in Nördlingen teilt die Behörde mit, dass der Vorfall der Stelle gemeldet worden sei: "Die BEU prüft derzeit, ob eine Untersuchung eingeleitet wird." Unabhängig davon aber seien die Unternehmen dazu verpflichtet, gefährliche Ereignisse im Eisenbahnbetrieb zu untersuchen und – wenn es erforderlich sei – geeignet Maßnahmen zu ergreifen.

Auch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) beschäftigt sich mit dem Fall, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilt: Mitarbeiter der Behörde hätten unter anderem den Zug vor Ort in Augenschein genommen. "Im konkreten Fall erwartet das EBA von dem verantwortlichen Eisenbahnverkehrsunternehmen kurzfristig weitere Informationen zum Unfallhergang, zu den Unfallursachen und dazu, wie das Unternehmen mit diesen Erkenntnissen umzugehen gedenkt", teilt die Behörde mit.

Was im Gesetz zu Zugtüren geregelt ist

Das EBA überwacht, ob die Unternehmen grundlegende Sicherheitsanforderungen einhalten und umsetzen – das könne aber nur innerhalb des gesetzlichen Rahmens geschehen, so ein Sprecher. Hinsichtlich geltender Gesetze zu den Türen verweist der Sprecher auf die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung. Dort sind etwa technische Details zu Verschlussteilen der Türen geregelt. Bei neu gebauten Zügen dürften sich etwa Türen während der Fahrt (Notfälle ausgenommen) nicht von innen öffnen lassen. Nur recht allgemein festgehalten ist etwa: "Fernbetätigte oder automatisch schließende Türen müssen so beschaffen sein, daß bei ihrer Betätigung Personen nicht gefährdet werden", heißt es in Paragraf 28, Absatz vier des Gesetzes.

Zur personellen Besetzung ist geregelt, dass Züge ohne "Zugbegleiter verkehren (dürfen, Anm.), wenn das Schließen der Wagentüren auf den Fahrgastwechsel abgestimmt und das Geschlossensein der Wagentüren vor Abfahrt dem Triebfahrzeugführer angezeigt oder bei einfachen Verhältnissen von ihm festgestellt wird". Bei den alten Zügen der Weser Ems Eisenbahn waren solche Zugbegleiter vor Ort.

Auf Anfrage schildert das EBA auch, wie die Überwachung der Unternehmen abläuft. Diese müssten grundsätzlich ein Sicherheitsmanagementsystem einrichten, das dem EU-Recht genügt. Das EBA überzeuge sich in "prozessbezogenen Überwachungen" davon, dass der Eisenbahnbetrieb "sein Sicherheitsmanagementsystem konsequent umsetzt und weiterentwickelt und dass es aus seinen Erfahrungen und Erkenntnissen aus dem laufenden Betrieb die richtigen Schlüsse zieht". Beispielsweise begleite die Behörde Inspektionen oder prüfe Fahrzeuge.

Bahnunfall in Nördlingen: Für ältere Fahrzeuge gilt Bestandsschutz

Bei älteren Fahrzeugen, die nach früher geltenden Vorgaben in Betrieb genommen worden seien, herrsche grundsätzlich Bestandsschutz. Das jeweilige Eisenbahnverkehrsunternehmen habe die Aufgabe, "bei Bedarf zusätzliche betriebliche Regelungen aufzustellen, um jederzeit ein ausreichendes Sicherheitsniveau zu gewährleisten". Sei die Sicherheit beeinträchtigt, müsse der Betreiber reagieren. Die Züge müssten jederzeit in einem betriebssicheren Zustand gehalten werden.

Im Gespräch mit unserer Redaktion hatte der CSU-Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange ins Spiel gebracht, dass das EBA "vielleicht eigene Sicherheitsstandards" hinterfragen müsse. Die Behörde meint dazu in einer Anfrage unserer Redaktion, dass Sicherheitsstandards nicht vom EBA gesetzt würden, sondern sich aus Gesetzen ergäben. Das EBA überwache diese Vorgaben, bei Verstößen könne es entsprechende Maßnahmen anordnen.