Café Infield gedenkt ehemaliger jüdischer Hausbesitzer

In der Deininger Straße erinnern Stolpersteine an Rosa und Hermann Heinemann und ihren gewaltsamen Tod 1942. Heute ist dort ein Rockcafé, doch was wurde damals verkauf?

Viele Touristen sind vor dem Café Infield in der Deininger Straße 13 in Nördlingen schon darüber „gestolpert“: Zwei quadratische, glänzende Bronzetafeln, eingelassen im Gehsteig. Die „ Stolpersteine“ des Künstlers Gunter Demnig erinnern an die ehemaligen, jüdischen Hausbesitzer Rosa und Hermann Heinemann und ihren gewaltsamen Tod 1942. Anlässlich der Ausstellung im Stadtmuseum „Matzen täglich frisch! Jüdisches Leben in Nördlingen 1860-1942“ wollte es Café-Inhaberin Lucy Löfflad nun aber genauer wissen. Wer waren diese zwei Personen? Welches Geschäft betrieben sie früher einmal im heutigen Rockcafé?

Früher Schuhgeschäft, heute Rockcafé

Museumsleiterin Andrea Kugler stellte eigenen Angaben zufolge für das Schaufenster des Cafés eine kleine Infotafel über Rosa und Hermann Heinemann zusammen, die in der Deininger Straße 13 bis zu ihrer Enteignung im Dritten Reich ein Schuhgeschäft besaßen. Rosa Heinemann, geborene Kreisle, hatte es von ihren Eltern übernommen. Isak und Frieda Kreisle lebten schon seit ihrer Hochzeit 1888 in Nördlingen, bauten das Schuhgeschäft auf und zogen hier ihre vier Kinder groß. Tochter Rosa (geboren 1892) heiratete 1921 den Schneider Hermann Heinemann, der das Schuhgeschäft mit Schneiderei und Reparaturwerkstätte nach dem Tod der Schwiegereltern weiterführte. Hermann Heinemann hatte im Ersten Weltkrieg gekämpft und sprach mehrere Sprachen.

Rosa Heinemann Foto: Andrea Kugler, Stadtarchiv Nördlingen

Nach dem Novemberpogrom 1938 beantragte das Ehepaar Heinemann in Nördlingen Ausweispapiere, um das Land verlassen zu können. In einem Brief an seine Tochter Anneliese berichtet Heinrich Eisenmann aus der Eisenwarenhandlung in der Berger Straße 1939, dass er mit seinem Freund Heinemann vergeblich nach einem Ausweg aus Deutschland suche.

Während es den Brüdern von Rosa Heinemann gelang, nach Amerika auszuwandern, wurden Rosa und Hermann Heinemann am 2. April 1942 zusammen mit vielen anderen Nördlingern nach Polen deportiert und dort ermordet. Von ihrem Schuhgeschäft zeugt heute nur mehr ein Schuhlöffel, der in der Sonderausstellung im Stadtmuseum zu sehen ist, und jährlich erschienene Zeitungsannoncen in der Nördlinger Lokalzeitung.

Hermann Heinemann Foto: Andrea Kugler, Stadtarchiv Nördlingen

Museumsleiterin Andrea Kugler dankte Lucy Löfflad für die gute Idee und ihr Engagement Die Museumsleiterin weist außerdem auf die Möglichkeit hin, Infotexte für andere Häuser in ehemals jüdischem Besitz zusammenzustellen, um an die Zeit der Diktatur und ihre Opfer zu erinnern. „Keiner möchte in so einer Zeit leben“, ist Lucy Löfflad überzeugt, deshalb halten die beiden Frauen es auch für wichtig, ihre Schrecken immer wieder aufzuzeigen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch