Cannabis bei 19-Jährigem am Hohen Weg sichergestellt

Die Polizei kontrolliert in der Straße Am Hohen Weg in Nördlingen einen 19-Jährigen. Weil er Drogen dabeihat, wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Bei einem 19-Jährigen ist am Montag in Nördlingen eine Personenkontrolle durchgeführt worden. Wie die Polizei berichtet, hielt er sich in der Straße Am Hohen Weg auf. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der junge Mann eine geringe Menge von Cannabis bei sich hatte. Die Drogen wurden sofort sichergestellt und es wird nun ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. (AZ)

