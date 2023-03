Caritas eröffnet einen Markt für Gebrauchtwaren in Nördlingen

In der Romantischen Straße in 33 entsteht ein Gebrauchtwaren-Markt. Am 1. März soll die Möbelfundgrube zunächst immer donnerstags geöffnet haben.

Der Caritasverband für den Landkreis Donau-Ries erweitert sein Angebot in Nördlingen. Am 1. März öffnet ein Gebrauchtwarenmarkt im Stadtteil Nördlingen seine Tore. Das haupt- und ehrenamtliche Team der Caritas bietet dort jeden Donnerstag von 14 bis 18 Uhr gebrauchte Möbel, Haushaltsgegenstände, Spielwaren oder Bücher. Diese werden gespendet oder stammen aus Wohnungsräumungen. Das Angebot ist offen für alle, die gerne gebrauchte Gegenstände nutzen wollen gerade unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Bereits genutzte Dinge liegen im Trend und kommen immer mehr in Mode, so die Caritas.

Wer kann im Gebrauchtwarenhaus in Nördlingen einkaufen?

Die Caritas schafft damit aber auch Beschäftigungsmöglichkeiten für benachteiligte Menschen. Gleichzeitig wird zusammen mit den ehrenamtlichen Helfern der Nachhaltigkeitsgedanke gefördert. Und zudem werden Einkaufsgelegenheiten zu günstigen Preisen geschaffen.

Zudem werden noch Helfer gesucht. „Als Mithilfe im Verkauf, als Aushilfe bei Wohnungsräumungen, beim Transport oder dem Aufbau der Möbel, bieten wir Einsatzmöglichkeiten und freuen uns auf zusätzliche Helfer. Jede Hand wird gebraucht“, erklärt Branko Schäpers, der Geschäftsführer der Caritas im Landkreis. „Besonderer Dank gilt unserem Vermieter, der sich für unsere Gedanken sehr aufgeschlossen zeigte“, ergänzt Doris Ritter als Vorsitzende des Caritasverbandes in Donau-Ries. Beide bedanken sich für die große Unterstützung der Raiffeisen-Volksbank Ries für die Ausstattung des Ladens. Dadurch konnten unter anderem Tische, Regale, eine Kasse bis hin zum Erste-Hilfe-Kasten beschafft werden.

Spenden an den Gebrauchtwarenmarkt in Baldingen

Wer etwas spenden will, soll davon Bilder machen und sich via E-Mail an moebelfundgrube@caritas-donau-ries.de wenden. Die guterhaltenen Gegenstände können in der Möbelfundgrube in der Romantischen Straße 33 aber auch jeden Donnerstag in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr vorbeigebracht werden. Wer ehrenamtliche Unterstützung einbringen will, erreicht die Caritas telefonisch unter 09081/805150 und 0906/709 207 18 oder per E-Mail an service@caritas-donau-ries.de.

Die Idee, auch in Nördlingen ein Gebrauchtwarenhaus zu betreiben, entstand bei Caritas-Mitarbeitern während Wohnungsräumungen. Immer wieder sind Schäpers zufolge Dinge weggeworfen worden, die noch gut in Schuss waren. Einerseits gebe es Menschen, die auf günstige Waren angewiesen seien. Andererseits gibt es "Jäger und Sammler", die gern stöbern und Menschen, denen die Nachhaltigkeit wichtig ist und die deshalb gebrauchte Waren benutzen.

Sollten sich ausreichend Helferinnen und Helfer finden, sei es zudem möglich, dass die Öffnungszeiten ausgebaut werden. (AZ/vmö)