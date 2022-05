CDU-Politiker Roderich Kiesewetter: Putin spielt mit unseren Urängsten

Plus Roderich Kiesewetter war 30 Jahre bei der Bundeswehr und ist jetzt CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Aalen-Heidenheim. Was er für die kommenden Tage befürchtet.

Eigentlich könnten die Rieserinnen und Rieser voller Vorfreude auf die kommenden Wochen blicken: Das Stabenfest steht an, die Mess' soll endlich wieder stattfinden, die Ipfmess' auch. Doch die Bilder aus der Ukraine drücken auf die Stimmung. Viele Bürgerinnen und Bürger sorgen sich, dass sich der Krieg ausweiten könnte. Oberst a. D. und CDU-Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter sagt: "Putin spielt bewusst mit den Urängsten der Bundesrepublik." Selbst Kanzler Olaf Scholz sei ihm "etwas auf den Leim gegangen".