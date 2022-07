Nördlingen

vor 35 Min.

Chaosorchester der Musikschule begeistert mit Filmmusik im Ochsenzwinger

Plus An der Rieser Musikschule spielen seit 20 Jahren in einem Orchester alle Instrumente zusammen. Zu hören waren die Stücke eines bekannten Filmmusik-Komponisten.

Von Ernst Mayer

Christian Möwes dirigiert seit 20 Jahren das inzwischen schon fast berühmte "Chaosorchester" der Rieser Musikschule. In der Projektwoche am Ende des Schuljahrs 2001 sollte zum ersten Mal ein solches Orchester angeboten werden, in dem grundsätzlich alle Instrumente und damit alle interessierten Schüler und Schülerinnen teilnehmen konnten. Das Interesse war überwältigend, denn es meldeten sich sofort über 100 Teilnehmer, in den Folgejahren sogar noch mehr.

