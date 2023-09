Nördlingen

16:30 Uhr

Chaosorchester: Nicht vom Blatt, sondern mit dem Blatt

Plus Im Ochsenzwinger spielt das Ensemble unter der Leitung von Christian Möwes. Die Besucherinnen und Besucher sind begeistert vom Konzert.

Dass ein Musiker „vom Blatt“ spielt, ist eigentlich Normalität im Orchesterbetrieb, dass Friedrich Thum aber nur „mit Blatt“ spielt, ist dann doch die Ausnahme. So geschehen als Auftakt des Konzertes des Nördlinger Chaosorchesters, wo Thum das "Te Deum“ von Marc-Antoine Carpentier, besser bekannt als Eurovisionshymne, nur auf einem einzigen Blatt interpretierte. Genauso originell, witzig und abwechslungsreich ging es weiter.

Die Alphorngruppe der Musikschule trat mit drei Songs, unter anderem der Allgäuer Alphorn-Polka, unter der Leitung von Markus Werner als „Anheizer“ in Erscheinung, bevor die „Vollversammlung“ des Chaosorchesters fast die Hälfte des Nördlinger Ochsenzwingers in Beschlag nahm. Die andere Hälfte der Halle füllte das durchweg begeisterte Publikum an diesem sonnigen Spätsommerabend. Christian Möwes, Dirigent und Arrangeur des Orchesters, hatte es wieder einmal geschafft, über hundert Musikerinnen und Musiker aller Altersklassen und mit durchaus unterschiedlichen Instrumenten, die sonst niemand unter einen Hut zu bringen versuchen würde, unter dem stimmigen Begriff Chaosorchester zu einem Klangkörper zu vereinen.

