Chefredakteurin zu Gast in Nördlingen

Tausende Menschen zog es in den vergangenen Wochen in ganz Deutschland auf die Straßen: Sie demonstrierten für die Demokratie und für Vielfalt. Auch in Donauwörth und in Nördlingen gab es Kundgebungen und Protestmärsche. Doch welche Rolle spielen eigentlich die Medien, konkret die Heimatzeitung, in unserer Demokratie? Darum soll es am kommenden Donnerstag, 21. März, in Nördlingen gehen. Chefredakteurin Andrea Kümpfbeck wird in der Alten Schranne zu Gast sein und sich den Fragen von Redaktionsleiterin Martina Bachmann und denen der Besucherinnen und Besucher stellen.

Die Demokratie in Deutschland fußt auf dem Grundgesetz, vor 75 Jahren wurde es verabschiedet. In Artikel fünf steht: "Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt." Doch wie sieht das in der täglichen Praxis aus? Wie oft bekommt man keine Antwort? Und nach welchen Standards richten sich die Kolleginnen und Kollegen der Rieser Nachrichten und der Donauwörther Zeitung?

Andrea Kümpfbeck leitet zusammen mit Peter Müller als Chefredakteurin die Augsburger Allgemeine. Sie wird nicht nur berichten, wie es ist, Markus Söder zu interviewen, sondern auch, wie die Arbeit von Journalisten erschwert wird. Martina Bachmann leitet die Redaktionen der beiden Heimatzeitungen im Landkreis Donau-Ries. Immer wieder werden sie und ihre Kollegen gefragt, wer ihnen denn vorschreibt, welche Artikel sie verfassen. Diese Antwort sei bereits vorweggenommen: niemand. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Sonderprogramms der Rieser Volkshochschule zur Politischen Bildung statt. Der Eintritt ist kostenfrei. Beginn ist um 19 Uhr in der Alten Schranne. (AZ)