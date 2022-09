Nördlingen

vor 33 Min.

So soll das neue Hallenbad in Nördlingen werden

Plus Die Planungen für das neue Hallenbad sind abgeschlossen. Angesichts hoher Kosten, die auf die Stadt zukommen, fordert Thomas Knie (CSU), eine "riesengroße Schere" anzusetzen.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Dass die Baupreise in den vergangenen Monaten derart rasant angestiegen sind, trifft auch die Stadt Nördlingen hart. Denn die will genau jetzt ein von den Bürgerinnen und Bürgern langersehntes Großprojekt realisieren: Im Rieser Sportpark soll ein neues Hallenbad mit Sauna gebaut werden. Im vergangenen Jahr wurde ein Architekturbüro mit dem Bau beauftragt, hinter den Kulissen wurde seither an dem Projekt gearbeitet. Was dabei herausgekommen ist und vor allem, was das Ganze jetzt kostet, wurde am Donnerstagabend bei der Sitzung des Stadtrates vorgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen