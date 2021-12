Nördlingen

14:42 Uhr

Christmette in St. Georg: "Weihnachten ist Anstiftung zur Menschlichkeit"

Dekan Gerhard Wolfermann feierte in St. Georg die Christmette um 22 Uhr mit rund 80 Besucherinnen und Besuchern.

Plus Dekan Gerhard Wolfermann predigte in der Christmette in Nördlingens St.-Georgs-Kirche von der Gnade Gottes. Wieder muss anders gefeiert werden, wie noch die Jahre zuvor.

Von Matthias Link

Der Chorraum der St.-Georgs-Kirche erstrahlt feierlich. Blaue, violette und orangefarbene Lampen illuminieren den Bereich des Hochaltars und das Kreuzrippengewölbe. Schaut man als Besucher nach vorne, so umrahmen zwei hohe, festlich geschmückte Tannen den Blick auf den Hochaltar. An der linken Seite des Kirchenschiffs ist eine große Krippe aufgebaut. Es ist 22 Uhr und die Glocken erklingen zur Christmette, zu der sich rund 80 Gottesdienstbesucher einfinden.

