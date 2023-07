Cittaslow-Garten: Kein Ersatz für das Festival auf dem Marktplatz

Plus Redaktionsleiterin Martina Bachmann kann sich nur schwer vorstellen, wie in der Oase der Ruhe, dem Schneidt'schen Garten, gefeiert werden soll.

Nach den Corona-Jahren scheinen die Menschen ein starkes Bedürfnis nach Geselligkeit zu haben. Obwohl die Rieser über die hohen Preise schimpfen: Auf der Mess' war es an vielen Tagen voll, man mag fast schon sagen übervoll. Da ist es bedauerlich, wenn das wunderbare Cittaslow-Festival in diesem Jahr nicht so wie in der Vergangenheit stattfindet – sei es, weil die Gastronomen kein Personal mehr finden oder sei es, weil die Stadt das zu erwartende Minus nicht mehr tragen will.

Für alle, die sich in diesem Jahr keinen Sommerurlaub leisten können, ist die geplante Veranstaltung kein wirklicher Ersatz. Im Schneidt'schen Garten kann es nicht die Vielfalt an Aktionen geben, wie auf dem Marktplatz. Dafür ist das Gelände zu klein. Zumal man sich schon fragen darf, warum diese Oase der Ruhe, in der sonst höchstens Kindergartenkinder toben, für solch ein Fest verwendet wird. Gerade erst hat der Verschönerungsverein dieses Kleinod innerhalb der Stadtmauer aufgehübscht, sogar eine Sonnenliege findet sich darin. Und dort soll jetzt gemeinsam gegessen, getrunken und gefeiert werden?

