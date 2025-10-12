City Initiative Donauwörth begeistert auf der Donauries-Ausstellung

Die City Initiative Donauwörth (CID) blickt auf fünf überaus erfolgreiche Tage auf der Donauries-Ausstellung in Nördlingen zurück. Mit einer starken Präsenz und vielen engagierten Mitgliedern zeigte sich Donauwörth von seiner besten Seite. Besonders erfreulich war der Besuch hochrangiger Gäste wie Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Digitalminister Fabian Mehring. Zahlreiche interessierte Besucherinnen und Besucher sowie wertvolle neue Kontakte rundeten den gelungenen Messeauftritt ab. Vom 1. bis 5. Oktober war die City-Initiative gemeinsam mit der Stadt Donauwörth Teil der Verbrauchermesse und lud Messebesucherinnen und -besucher ein, die Vielfalt Donauwörths zu entdecken. Die Halle war Anziehungspunkt für viele Interessierte, die in Gesprächen mehr über Donauwörths Angebote, Projekte und Perspektiven erfahren wollten. Der Fokus der CID lag hier auf dem anstehenden Weihnachtsprogramm. Insbesondere die Showküche von Donau-Ries-Aktuell, in der regelmäßig spannende Besucher zum Live-Kochen eingeladen waren, galt als absoluter Publikumsmagnet. Aus Sicht der CID ist das Wochenende ein voller Erfolg: Es konnten zahlreiche neue Kontakte geknüpft werden und die Präsenz vor Ort bot Raum für Ideen, Dialog und Kooperationen. Ein Höhepunkt war der Besuch von Hubert Aiwanger und Fabian Mehring, die die Ausstellung nicht nur besichtigten, sondern sich auch beim gemeinsamen Plätzchenbacken mit der CID engagierten. Für die CID ist klar: Die Teilnahme an der DONAURIES war weit mehr als eine Messepräsenz. Sie war ein sichtbares Zeichen für Gemeinschaft, Standortförderung und zukunftsgerichtete Vernetzung. „Gemeinsam schauen wir motiviert in die Zukunft und freuen uns auf die bevorstehenden Aktionen in Donauwörth – insbesondere auch im Hinblick auf das kommende Weihnachtsprogramm und die Vorbereitungen für 2028 mit der Landesgartenschau.“, so die geschäftsführende Vorsitzende Christiane Kickum.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!