Club-Besuch in Nördlingen eskaliert und endet mit Polizeieinsatz

Der Sicherheitsdienst geht gegen eine Gruppe junger Erwachsener vor. Eine Frau beleidigt zuvor Garderoben-Personal, ein Mann wird nach Provokationen ins Gesicht geschlagen.

Zu einem Streit und Handgreiflichkeiten ist es am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr in einer Nördlinger Disco gekommen. Eine 24-Jährige konnte an der Garderobe ihre Wertmarke nicht vorweisen, weshalb die Herausgabe der Jacke verweigert wurde. Das habe die junge Dame derart in Rage gebracht, dass sie die Angestellte übel beleidigt haben soll, berichtet die Polizei. Es mischten sich noch weitere Personen ein, weshalb der Sicherheitsdienst einschreiten musste und wohl gegen die Personen auch mit körperlicher Gewalt vorging.

Bereits zuvor sei ein 21-Jähriger aus dieser Personengruppe negativ aufgefallen, teilt die Polizei weiter mit. Er soll andere Gäste provoziert und daraufhin von einem 34-Jährigen einen Schlag ins Gesicht erhalten haben. Auch beim Verlassen der Diskothek konnte sich der 21-Jährige nicht zügeln und beleidigte noch einen unbeteiligten Gast. Selbst gegenüber der Polizei fehlte es am notwendigen Respekt, so beleidigte die oben genannte 24-Jährige auch die eingesetzten Beamten. (AZ)