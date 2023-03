Günter Grünwald zeigt sich in Nördlingen als Meister des Brachialhumors

Plus Günter Grünwald präsentiert im Klösterle in Nördlingen deftige Comedy nach bewährtem Strickmuster. Ob Kim Jong-un oder die Oma, keiner scheint vor ihm sicher.

Wer würde einen hyperaktiven Dreijährigen mit Bier ruhig stellen? Oder eine Urlaubsreise nach Afghanistan antreten? Kein vernünftiger Mensch natürlich. Doch um vernünftige Menschen geht es am allerwenigsten in Günter Grünwalds aktuellem Programm „Definitiv vielleicht“, das der Ingolstädter Comedian den knapp 450 Besuchern im ausverkauften Nördlinger Stadtsaal Klösterle präsentierte.