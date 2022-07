Nördlingen

11:30 Uhr

Comedian Sebastian Reich über Opa, der das WLAN zu Hause vergisst

Plus Das neue Programm des Comedians Sebastian Reich ist auch von Corona geprägt. Doch er und seine Figuren nehmen sich auch selbst auf die Schippe.

Von Friedrich Wörlen

Zuletzt war das Traumpaar Sebastian und Amanda nebst Nebenfiguren am 27. Januar 2019 in Nördlingen. Damals trug das Programm den harmlosen Titel „Glückskekse“, und die Welt war noch (halbwegs) in Ordnung. Der Auftritt mit dem neuen Programm „Verrückte Zeiten“ war geplant für Mai 2021, wurde verschoben auf Januar 2022, und endlich realisiert wurde er Mitte Juli 2022. Sebastian Reich berichtete zu Beginn von den Erfahrungen während des Lockdowns: Kein Kontakt mit dem Publikum, Online-Auftritte, 16 Auftritte in Autokinos – „Hupen ist der neue Beifall“ – Reich wäre nicht der begabte Humorist, der er ist, wenn er daraus nicht die erste Pointe gebastelt hätte.

